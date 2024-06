: . Siccome sei è un singolo della cantautrice italiana Giordana Angi, pubblicato il 19 novembre 2020 come secondo estratto dal terzo album in studio Mi muovo, in uscita il 14 maggio 2021.

Italiano: Congiunzione: siccome . dal momento che. Sillabazione: sic | có me. Etimologia / Derivazione: composto da sì e come . Citazione: Sinonimi: dato che, giacché, poiché, per il fatto che, essendo che, dal momento che, visto che, atteso che, considerato che.