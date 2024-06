È più di marchese

: doúx), a sua volta traslitterazione del latino dux ("condottiero, capo"), da cui si origineranno anche le parole duce e doge. Duca è un titolo nobiliare, inferiore al titolo di principe e superiore al titolo di marchese viene utilizzato in vari stati come la Spagna, il Regno Unito, la Svezia e, in passato, anche l'Italia del periodo prerepubblicano. doûka), accusativo di d (trasl. La sua etimologia risale al greco bizantino da (trasl.

Italiano: Sostantivo: duca ( approfondimento) m sing . titolo nobiliare che segue quello di principe e precede quello di marchese nel 1815 il duca di Wellington sconfigge Napoleone a Waterloo.. (storia) nel medioevo, titolo nobiliare conferito a chi esercitava potere politico direttamente per conto di un sovrano. Sillabazione: dù | ca. Pronuncia: IPA: /'duka/ . Etimologia / Derivazione: dal greco bizantino doûka (da), accusativo di doúx (d) ‘governatore’, prestito dal latino dux ‘condottiero, guida’ .