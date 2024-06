Il più lungo fiume iberico

: . Il Tago (Tajo in spagnolo e Tejo in portoghese) è il fiume più lungo della penisola iberica, che attraversa con un corso di circa 1008 km; di cui 716 percorsi in Spagna e 292 in Portogallo.

Italiano: Sostantivo: tago m sing (pl.: taghi) . (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: tà | go. Pronuncia: IPA: /'tago . Etimologia / Derivazione: dal greco ta .