Il più grande eroe troiano

: . Ettore è un nome proprio di persona italiano maschile.

Italiano: Nome proprio: Ettore ( approfondimento) m (f Ettora) . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: èt | to | re. Pronuncia: IPA: /'ttore/ . Etimologia / Derivazione: dal nome greco Hektor, latinizzato in Hector. Viene tradizionalmente interpretato come derivante dal verbo greco echein, reggere (il popolo), anche se probabilmente rappresenta una ripresa di un antico nome frigio o anatolico di sconosciuto significato .