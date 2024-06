Pittore futurista: Balla

: Giacomo – nome proprio di persona italiano maschile Giacomo – cognome italiano Giacomo – vescovo di Aosta e poi di Asti Giacomo il Maggiore – apostolo di Gesù, fratello di Giovanni Giacomo il Minore – apostolo di Gesù Giacomo – detto anche Giacomo il Giusto o Giacomo il fratello del Signore, capo della Chiesa di Gerusalemme dopo la morte di Gesù .

Italiano: Nome proprio: Giacomo ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: già | co | mo. Etimologia / Derivazione: dal latino Iacobus, a sua volta dall'ebraico (Ya'akov), che letteralmente significa "lo farà tallone", dal verbo ebraico ('akáv), "tallone". Il significato potrebbe in alternativa essere letto come "(Dio) ha protetto". .