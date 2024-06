Pista da ciclisti

: Vi giocano le partite casalinghe i Seamen Milano, i Rhinos Milano ed i Frogs Legnano, la prima milita nella European League of Football, le seconde in Prima Divisione. Il velodromo Maspes-Vigorelli (conosciuto anche come il Vigorelli) è un impianto sportivo storico della città di Milano dedicato in origine al ciclismo su pista ed oggi utilizzato principalmente per il football americano. È stato spesso sede di partenza della Milano-Sanremo, una delle corse ciclistiche più importanti.

Italiano: Sostantivo: velodromo ( approfondimento) m sing (pl.: velodromi) . (sport) pista generalmente di forma ovale costruita per competizioni ciclistiche. (per estensione) stadio che racchiude l'omonima pista. Sillabazione: ve | lò | dro | mo. Pronuncia: IPA: /ve'ldromo/ o IPA: /velo'drmo/ . Etimologia / Derivazione: dalla contrazione di velocipede e da -dromo( dal greco dµ cioè "corsa") .