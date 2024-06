La pigrizia di chi si rifiuta di usare il cervello

: Una mappa mentale (mind map) è una forma di rappresentazione grafica del pensiero teorizzata dal cognitivista inglese Tony Buzan, a partire da alcune riflessioni sulle tecniche per prendere appunti. Il fine consiste nell'implementare la memoria visiva e quindi la memorizzazione di concetti e informazioni in sede di richiamo. Non vanno confuse con altri tipi di mappe come la mappa concettuale dalla quale si differenzia sia per la strutturazione, sia per il modello realizzativo, sia per gli ambiti di utilizzo.

Italiano: Aggettivo: mentale m e f sing (pl.: mentali) . (filosofia) (psicologia) (biologia) della mente, che riguarda la mente ha una malattia mentale.. fatto con la mente e non espresso a livello verbale o scritto un calcolo mentale.. relativo al mento. Sillabazione: men | tà | le. Pronuncia: IPA: /men'tale/ . Etimologia / Derivazione: (pensiero) dal latino tardo mentalis che deriva da mens cioè "mente".