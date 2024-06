Piccola nave da pesca

: Veniva spesso utilizzata nel passato sui mari italiani prevalentemente per il cabotaggio e la pesca. Quando le tartane erano armate con vela quadra, questa veniva indicata come "trevo". La tartana è un'imbarcazione a vela dotata di un unico albero a calcese con vela latina alle volte affiancata da un fiocco. La tartana generalmente aveva una lunghezza di 16–20 m (fino a 25 secondo altri autori) e un coefficiente di finezza circa 3,5. Il nome è usato anche per indicare un tipo di rete da pesca.

Italiano: Sostantivo: donna ( approfondimento) f sing (pl.: donne) . (antropologia) (zoologia) (mammalogia) adulto femminile della specie umana. (carte) carta da gioco detta anche regina. (scacchi) pezzo più importante, dopo il re, perché ha le stesse funzioni sia dell'alfiere sia della torre. Sillabazione: dòn | na. Pronuncia: IPA: /'dnna/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal latino volgare domna che deriva dal latino domina ossia "signora, padrona della domus, ovvero della "casa" .