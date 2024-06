La peste del Duemila

: La sindrome da immunodeficienza acquisita (da cui l'acronimo SIDA utilizzato nei Paesi di lingua francese e altri, di rado in italiano; in inglese Acquired Immune Deficiency Syndrome, da cui l'acronimo AIDS, normalmente utilizzato anche in italiano) è una malattia del sistema immunitario umano causata dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV). La malattia interferisce con il sistema immunitario limitandone l'efficacia, rendendo le persone colpite più suscettibili alle infezioni, in particolare a quelle opportunistiche, e allo sviluppo di tumori.

Inglese: Sostantivo: aids ( approfondimento) pl . plurale di aid. (forestierismo) (biologia) (medicina) Acquired Immuno Deficiency Syndrome, sindrome da immunodeficienza acquisita, malattia a trasmissione sessuale consistente nella distruzione delle cellule del sistema immunitario da parte della replicazione del retrovirus HIV, ossia Human Immunodeficiency Virus. Voce verbale: aids . 3ª pers sing presente semplice di aid.