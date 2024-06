I personaggi dei fumetti di Schulz

: Peanuts è un fumetto a strisce giornaliere e a tavole domenicali realizzato da Charles M. Schulz e pubblicato negli Stati Uniti d'America dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000 (giorno dopo la morte dell'autore). Il fumetto, pubblicato per gran parte della sua produzione in strisce quotidiane di quattro vignette, è stato uno dei più famosi e influenti al mondo venendo pubblicato per cinquanta anni su oltre 2600 testate, tradotto in più di 20 lingue e pubblicato in oltre settanta nazioni raggiungendo 355 milioni di lettori.

Inglese: Sostantivo: peanut (pl.: peanuts) . (botanica) (gastronomia) arachide. nocciolina americana. Sillabazione: pea | nut. Pronuncia: (UK) IPA: /'pint. (US) IPA: /'pint/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: pea + nut . Parole derivate: peanut butter. Dictionary.com, lemma peanut.