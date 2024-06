: C. circa. C. Il Neolitico, nella periodizzazione della storia umana, è un periodo della Preistoria, l'ultimo dei tre che costituiscono l'Età della pietra, che va dall'8000 a. Etimologicamente il termine deriva dalle due parole greche (nèos, "nuovo") e (lithos, "pietra") e quindi "età nuova della pietra" o "età della pietra nuova", in cui l'aggettivo "nuova" si riferisce ad "età". al 3500 a.

Italiano: Sostantivo: Neolitico ( approfondimento) m solo sing . periodo più recente dell'età della pietra il Neolitico è caratterizzato dallo sviluppo dell'agricoltura.. Sillabazione: ne | o | lì | ti | co. Pronuncia: IPA: /neo'litiko/ . Etimologia / Derivazione: formato da neo-(dal greco e- ossia "nuovo, recente") e da -litico (dal greco che deriva da cioè "pietra"); significa quindi "(periodo) della nuova pietra" .