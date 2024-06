È perfetta in chi parla bene

: Con questo termine si intende, oltre alla mera pronuncia delle parole, oggetto dell'ortoepia, l'insieme dei meccanismi della fonetica articolatoria e in generale la fisiologia della produzione del linguaggio orale. Riveste una notevole importanza in campi come la recitazione (attori e doppiatori), la declamazione in pubblico (uomini politici) o, ad esempio, nel giornalismo radio-televisivo. La dizione è il modo in cui vengono articolati i suoni che compongono il linguaggio.

Italiano: Sostantivo: dizione ( approfondimento) f (pl.: dizioni) . (linguistica) modo di parlare. modo di dire, proverbio, locuzione, citazione. recitare in maniera sentita. gavetta, allenamento nella recitazione questo attore deve aver fatto molta dizione.. pronunciare in modo sentito e con conoscenza dei termini. (musica) modo di cantare. Sillabazione: di | zio | ne. Pronuncia: IPA: /dit'tsjone/ .