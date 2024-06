Per lanciare la freccia

: .

. Italiano: Sostantivo: arco ( approfondimento) m sing (pl.: archi) . (matematica) (geometria) parte della circonferenza compresa tra due punti. (per estensione) tutto ciò che ha forma di linea curva. (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) elemento curvo di delimitazione di due ambienti, poggiante su due sostegni verticali e sospeso su di uno spazio vuoto. (arma) strumento per il tiro di frecce o simili (dardi), costituito in genere da un'asta curva di legno, osso o di materiali compositi, tesa da una corda tirando la quale si dà la spinta necessaria al lancio dell'oggetto.