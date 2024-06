Per gli scoop

: . Essa si caratterizza per l'esagerazione di eventi e notizie, speculazione scandalistica o altre pratiche considerate poco etiche o scarsamente professionali. La stampa scandalistica (in inglese yellow journalism «stampa gialla») è un tipo di giornalismo che rinuncia a un'impostazione obiettiva in favore di titoli sensazionalistici, allo scopo di vendere un numero maggiore di copie.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: titoli m pl . plurale di titolo. Sillabazione: tì | to | li. Etimologia / Derivazione: vedi titolo . Sinonimi: appellativi, denominazioni, epiteti, nomi, soprannomi. intestazioni, testate. diritti, qualificazioni, qualifiche, meriti, vanti. attestati, documenti diplomi, lauree. azioni, buoni, cartelle, certificati, obbligazioni. . Alterati: (diminutivo) titolini; titoletti.