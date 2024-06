Pensa di più al prossimo che a sé

: Il film è interpretato da Paul Rudd, Craig Roberts e Selena Gomez, ed è stato distribuito su Netflix il 24 giugno 2016. . Altruisti si diventa (The Fundamentals of Caring) è un film del 2016 scritto e diretto da Rob Burnett, basato sul romanzo The Revised Fundamentals of Caregiving di Jonathan Evison.

Italiano: Aggettivo: altruista m e f sing . (filosofia) (sociologia) (psicologia) (politica) che si dedica al bene altrui. (per estensione) impegnato per il bene di qualcuno. Sostantivo: altruista m e f sing . chi si dedica al bene del prossimo. Sillabazione: al | tru | ì | sta. Pronuncia: IPA: /altru'izmo/ . Etimologia / Derivazione: da altruismo . Sinonimi: filantropo, generoso, buono, comprensivo, partecipe.