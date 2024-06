Un pennuto della Disney

: Paolino Paperino Duck (Donald Fauntleroy Duck), più noto come Paperino, è un personaggio dei cartoni animati e dei fumetti della Disney. Ha esordito nel cortometraggio La gallinella saggia del 1934 e nello stesso anno nei fumetti della serie Sinfonie allegre e, da allora, è stato protagonista di molti altri cortometraggi e di innumerevoli storie a fumetti realizzate oltre che negli Stati Uniti anche in altri Paesi del mondo come l'Italia e il Brasile.

Italiano: Sostantivo: papero ( approfondimento) m sing . (zoologia), (ornitologia) maschio giovane dell'oca domestica. Sillabazione: pà | pe | ro. Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: lemma onomatopeico . Alterati: (diminutivo) paperetto; paperino; paperello; paperotto; paperottolo. (spregiativo) paperuccio. (accrescitivo) paperone. (peggiorativo) paperaccio.