La patria di Grieg e Ibsen

: Il territorio è compreso in maggioranza nella penisola scandinava, fino a estendersi alle isole Svalbard (in prossimità del polo nord), all'isola di Jan Mayen (al largo delle coste groenlandesi) e all'isola Bouvet, vicina all'Antartide, che non è rientrante nel trattato Antartico. La Norvegia, ufficialmente Regno di Norvegia (Kongeriket Norge in bokmål; Kongeriket Noreg in nynorsk; Norgga gonagasriika in sami settentrionale; Vuona gånågisrijkka in sami di Lule; Nöörjen gånkarïjhke in sami meridionale), è uno Stato monarchico di tipo parlamentare dell'Europa settentrionale che fa parte della NATO, dell'ONU e dello Spazio economico europeo.

Italiano: Nome proprio: Norvegia ( approfondimento) f solo sing . (toponimo) (geografia) stato monarchico scandinavo dell'Europa settentrionale, la cui capitale è Oslo, bagnato a sud con lo Skagerrak e ad ovest con il Mare del Nord ed il Mar norvegese, confinante ad est con la Svezia, la Finlandia e la Russia, e con una popolazione di 4,7 milioni di abitanti La Norvegia, pur appartenendo alla NATO, non fa parte della UE.