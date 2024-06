Partite dal porto

: La rosa dei venti (chiamata anche stella dei venti o simbolo dei venti) è un diagramma che rappresenta schematicamente la provenienza dei venti che insistono in una determinata regione, durante un periodo di tempo piuttosto lungo. Il suo scopo originario era indicare la posizione dei venti in base ai quattro punti cardinali: Nord, Sud, Est, Ovest. Strumento grafico di analisi statistica per dati direzionali, è particolarmente utilizzato in meteorologia in quanto consente di rappresentare in maniera sintetica la distribuzione delle velocità del vento per direzione di provenienza in un determinato luogo.

Italiano: Voce verbale: salpate . seconda persona plurale dell'indicativo presente di salpare. seconda persona plurale dell'imperativo di salpare. participio passato femminile plurale di salpare. Etimologia / Derivazione: vedi salpare .