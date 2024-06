Fa parte del vestito

: La giacca è un indumento tipicamente maschile, che si indossa solitamente sopra la camicia e sotto il cappotto, il giubbotto o l'impermeabile. Secondo i canoni dell'eleganza classica, la giacca deve fare coppia con la cravatta, a meno che la mise non sia sportiva. Quando è presente anche il panciotto, la giacca si indossa sopra di esso. A volte, in contesti non altamente formali, la giacca è indossata anche sopra la maglieria varia.

Italiano: Sostantivo: giacca ( approfondimento) f sing (pl.: giacche) . (abbigliamento) indumento caratteristico dell'abbigliamento maschile e di alcune varianti di quello femminile, in genere di stoffa, di pelle o di lana, che ricopre la parte superiore del corpo fin sotto la vita, ed è fornito di maniche. Sillabazione: giàc | ca. Pronuncia: IPA: /'dakka/ . Etimologia / Derivazione: dal francese jaque ossia "giaco" .