La parte arcuata della sella

: Il complesso di via in Arcione è uno dei complessi sotterranei più ampi e meno conosciuti del centro storico di Roma: scavato tra il 1969 ed il 1973 in occasione della costruzione di un parcheggio sotterraneo multipiano, si trova nel rione Trevi tra via dei Maroniti e via in Arcione. Gli scavi hanno portato alla scoperta di una vasta area archeologica estesa per circa 1540 m², che comprende una insula, tabernae, una dimora signorile e un edificio dalla struttura complessa e più volte rimaneggiata di destinazione tuttora indefinita. È indicato anche come "complesso dei Maroniti".

Italiano: Sostantivo: arcione m sing(pl.: arcioni) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta la parte della sella a forma di arco. Sillabazione: ar | ció | ne. Pronuncia: IPA: /ar'tone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino arcio . Sinonimi: (per estensione) sella. Parole derivate: disarcionare. Proverbi e modi di dire: Tenersi bene, male in arcione.