Il parimenti dei notai

: Il settore si occupa della misurazione obiettiva di abilità, conoscenze, attitudini, atteggiamenti, tratti della personalità e risultati scolastici. La psicometria è la scienza che si occupa della teoria e della tecnica della misura in psicologia. Il campo di studio coinvolge due aspetti della ricerca, vale a dire: la costruzione degli strumenti e delle procedure per la misura; lo sviluppo ed il perfezionamento dei metodi teorici della misura.

Italiano: Sostantivo: item m inv . (docimologia) quesito elementare di cui si può comporre una domanda la domanda E4 è composta di 2 item: E4a, E4b.. Albanese tosco: Avverbio: item . d'altronde. d'altra parte. cambiando discorso. Inglese: Sostantivo: item (pl.: items) . articolo. un qualsiasi oggetto small items. piccoli oggetti.. linea di un testo. punto (di una agenda) The first item for discussion is the budget for next year's picnic.