parabola discendente

: Tale scena fu definita da fanzine e riviste come Maximumrocknroll Italian hardcore. Assieme a gruppi come Blue Vomit, Nerorgasmo, Negazione, Indigesti, Peggio Punx e altri, hanno costituito la base della scena hardcore punk torinese e piemontese dell'epoca, e con band come gli Impact, i Raw Power e i Wretched, parte della scena hardcore punk italiana. I Declino sono stati un gruppo musicale hardcore punk italiano nato a Torino nei primi anni ottanta.

Italiano: Sostantivo: declino m sing (pl.: declini) . (politica), (familiare) scalzamento di un governo parlamentare in modo pressoché totale. decremento di reputazione quel senatore è in declino.. (economia) perdita di importanza dell'economia di uno stato. (per estensione) essere a rischio politico-finanziario. Voce verbale: declino . prima persona singolare dell'indicativo presente di declinare.