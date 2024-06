I pantaloni più usati nel tempo libero

: Designa propriamente i pantaloni con i caratteristici rivetti di rame o di metallo, con il bottone centrale di metallo, taglio a 5 tasche, di cui le posteriori cucite sopra la stoffa del corpo dei pantaloni, con l'etichetta (detta "salpa") inserita nella parte posteriore in alto a destra. Il termine jeans, o blue jeans, (pronuncia italiana: blu gins) si ritiene derivi direttamente dalle parole in lingua francese "bleu de Gênes" ovvero "blu di Genova" in italiano.

Tedesco: Sostantivo: Jeans f . (abbigliamento) jeans. (tessile): jeans. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /dins/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal'inglese Blue Jeans . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de.