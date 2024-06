La page di ingresso in un sito

: .

Inglese: Sostantivo: home (pl.: homes) . casa, specialmente l'abitazione o la dimora di una famiglia; habitat. (per estensione) luogo di nascita. ospizio. patria. (sport) (baseball) casa base. (informatica) pagina iniziale, pagina d'inizio di un sito web. Sillabazione: home. Pronuncia: (UK) IPA: /'hm/. (US) IPA: /'hom/. (US) Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante.