La pagano i ritardatari

: Lele Mora, all'anagrafe Dario Gabriele Mora (Bagnolo di Po, 31 marzo 1955), è un personaggio televisivo ed agente dello spettacolo italiano. Coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e in inchieste di grande impatto mediatico, è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e 1 mese di reclusione, che Mora ha scontato in affidamento alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: mora f sing . femminile di moro. Sostantivo: mora ( approfondimento) f sing (pl.: more) . (botanica) (gastronomia) frutto molto dolce del rovo) o del gelso ( di colore nero quando è matura, altrimenti rosso) composto da drupe ridotte. (diritto) immotivato ritardo nell'adempimento di un'obbligazione. (per estensione) sanzione dovuta ad un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione dovette pagare un'ingente mora per aver presentato i documenti all'ufficio con un mese di ritardo.