Il Paese di Jaguar e Rolls-Royce

: L'Inghilterra (in inglese: England, /'glnd/) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'unica a non costituire un'entità amministrativa e a non essere dotata di un governo autonomo. A nordovest è bagnata dal Mare d'Irlanda, a sudovest dal Mare Celtico, a est dal Mare del Nord e a sud dal Canale della Manica, che la separa dall'Europa continentale. Condivide le frontiere con la Scozia a nord e con il Galles ad ovest, mentre il suo capoluogo è Londra, capitale del Regno Unito.

Inghilterra . Italiano: Nome proprio: Inghilterra ( approfondimento) f . (toponimo) (geografia) la più vasta, più popolosa e più densamente popolata nazione costitutiva del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con capitale Londra. È situata nella parte sud-orientale dell'Isola della Gran Bretagna l'Inghilterra è nota per ospitare molti turisti.. Sillabazione: in | ghil | tèr | ra.