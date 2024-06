Il padre manzoniano protettore di Renzo e Lucia

: Cristoforo Colombo (in genovese Cristoffa Combo; in latino Christophorus Columbus; in spagnolo Cristóbal Colón; in portoghese Cristóvão Colombo; Genova, tra il 26 agosto e il 31 ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506) è stato un navigatore ed esploratore italiano della Repubblica di Genova, attivo in Portogallo e in Spagna come capitano di mare al comando su navi mercantili, tra i più importanti protagonisti delle grandi scoperte geografiche europee a cavallo tra il XV e il XVI secolo.

Italiano: Nome proprio: Cristoforo ( approfondimento) m (f Cristofora) . nome proprio maschile. Etimologia / Derivazione: nome risalente al III secolo derivato dal greco stf, "portatore di Cristo". Il santo ricordato con questo nome si chiamava in realtà Adòcino ed era un uomo grande e grosso, che per ambizione avrebbe voluto mettersi al servizio del signore più potente del mondo. Per questo dapprima si offrì di servire un riccone, ma quando si rese conto che il riccone temeva un guerriero, passò al servizio del guerriero.