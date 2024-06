Ospita un Parco nazionale in Campania

: In epoca antica, il territorio cilentano era individuato tra i paesi ai piedi del Monte della Stella (1131 m); questa zona è indicata come “Cilento antico” ed è parzialmente compresa nel parco nazionale. Unitamente al Vallo di Diano, in epoca romana il Cilento era parte della Lucania; a decorrere dal medioevo appartenne al Principato Citeriore, definito anche "Lucania occidentale" ma facente capo a Salerno. Il Cilento è un'area territoriale della provincia di Salerno, nella Campania meridionale.

Italiano: Aggettivo: cilentano . relativo al Cilento;. Sostantivo: cilentano m . i dialetti: cilentano;. un abitante del Cilento.