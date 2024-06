Ognuno ne ha uno buono

: La distinzione fisica tra due facciate non esiste sui supporti più moderni, ma il termine lato B è ancora utilizzato in senso figurato per riferirsi ai brani di secondaria importanza di un singolo o di un autore. . In musica con il termine lato A o lato B, oppure lato 1 o lato 2 (in inglese A-side e B-side) si indicano le opposte superfici registrate di un disco in vinile o di una musicassetta.

Italiano: Aggettivo: lato m sing . ampio, largo: tipicamente in senso lato del termine ovvero nell'accezione più ampia del termine. Sostantivo: lato ( approfondimento) m sing (pl.: lati) . parte destra o sinistra di un oggetto o qualsiasi altra cosa. (matematica) (geometria) (fisica) ciascuno dei segmenti formanti un poligono. (matematica) (geometria) semiretta che delimita un angolo. (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) ciascuna delle pareti di un edificio.