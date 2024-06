Oggettino da ornamento

: Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti essere considerato un unico indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere, anche se si è realmente innocenti. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme all'equivalente "Chi si scusa si accusa". Excusatio non petita, accusatio manifesta è un proverbio latino di origine medievale. Il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti.

Italiano: Sostantivo: ninnolo m sing (pl.: ninnoli) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (senso figurato) oggetto di nessun valore. Sillabazione: nìn | no | lo. Pronuncia: IPA: /'ninnolo/ . Etimologia / Derivazione: voce di origine infantile . Sinonimi: gingillo, balocco, giocattolo, trastullo. monile, chincaglieria, bigiotteria, bijou. (senso figurato) [[sciocchezza, bagattella, cosa di poco conto, cosa da nulla .