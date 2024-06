Si nutre per gli onesti

: Può essere utilizzata, in casi più rari, per indicare il costo approssimativo di un dato servizio. Talora il termine è anche riferito all’opinione ovvero la considerazione che si ha di una persona, o di un fatto o oggetto. La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico e monetario di un bene mobile o immobile.

Italiano: Sostantivo: stima ( approfondimento) f sing (pl.: stime) . (economia) valutazione del prezzo di un bene. (matematica) (statistica) inferenza del valore vero di un parametro di distribuzione a partire da un campione limitato della popolazione, realizzata di solito con la definizione di uno stimatore. buona opinione di una persona quell'operaio ha la stima del suo datore di lavoro.. Voce verbale: stima .