Il numero fisso nelle percentuali

Italiano: Aggettivo numerale: cento ( approfondimento) 100 . (matematica), (aritmetica) numero dopo novantanove e prima di centouno; corrisponde al quadrato di dieci e al prodotto del quadrato di cinque per quello di due. (gergale) riferimento limite numerico allusivo per indicare un'ampia o elevata effettività sono sicuro al cento per cento.. (scuola) il voto massimo ottenibile all'esame di stato nelle scuole superiori italiane.