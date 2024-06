Non ancora tagliato

: ), cioè quelli ottenuti ponendo un segno “-” davanti ai naturali. ) e i numeri interi negativi (-1, -2, -3,. Questo insieme in matematica viene indicato con Z o Z {\displaystyle \mathbb {Z} } , perché è la lettera iniziale di “Zahl” che in tedesco significa numero (originariamente "far di conto", infatti l'espressione implica l'utilizzo dei numeri negativi). I numeri interi (o numeri interi relativi o, semplicemente, numeri relativi) corrispondono all'insieme ottenuto unendo i numeri naturali (0, 1, 2,.

Italiano: Aggettivo: intero m sing . formato da tutto. (matematica) (di) ciascuno dei numeri maggiori e minori di zero. Sostantivo: intero m inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: in | té | ro. Pronuncia: IPA: /in'tero/ . Etimologia / Derivazione: dal latino integer . Sinonimi: (aggettivo) assoluto, compiuto, completo, indivisibile, indiviso, intatto, integrale, integro,inscindibile, perfetto, pieno, totale, unito,.