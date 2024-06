Non lo è l acqua di palude

: I processi di potabilizzazione dell'acqua sono studiati per fornire acqua idonea all'uso alimentare eventualmente purificandola, migliorarne le proprietà igieniche , classici esempi sono l'aggiunta eventuale di cloro come disinfettante; od il calcio che viene eventualmente introdotto per alzare il pH e salvaguardare l'integrità dei tubi in materiali metallici dalla corrosione. L'acqua potabile è una risorsa naturale primaria destinata al consumo umano.

Italiano: Aggettivo: potabile m e f sing (pl.: potabili) . che si può bere senza avvelenarsi o intossicarsi la fontanella recava un grande cartello a caratteri vergati che indicava che l'acqua non era potabile.. (per estensione) (scherzoso) qualsiasi cosa sia accettabile, passabilmente buona. Sillabazione: po | tà | bi | le. Pronuncia: IPA: /po'tabile/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo potabilis derivazione del verbo potare, ossia "bere"; si noti la somiglianza col greco p .