Il nome della Sarandon

: (1980), Thelma & Louise (1991), L'olio di Lorenzo (1992), Il cliente (1994) e si è aggiudicata la statuetta nella sezione miglior attrice protagonista per Dead Man Walking - Condannato a morte (1995). Susan Sarandon, pseudonimo di Susan Abigail Tomalin (New York, 4 ottobre 1946), è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. A. Ha ricevuto cinque candidature al Premio Oscar, rispettivamente per Atlantic City, U. S.

Inglese: Nome proprio: Susan . nome proprio di persona femminile, corrispondente all'italiano Susanna. Sillabazione: Su | san. Pronuncia: IPA: /'suzn/ .