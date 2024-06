Il Nick batterista dei Pink Floyd

: Nicholas Berkeley Mason, CBE (Birmingham, 27 gennaio 1944) è un batterista, compositore, produttore discografico, pilota automobilistico e scrittore britannico; cofondatore e batterista dei Pink Floyd, oltre che unico componente stabile nell'intero loro periodo di attività. Proprio in qualità di membro dei Pink Floyd, nel 1996 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. .

Lombardo: Sostantivo: mason f inv (variante ortografica moderna) . stalla andà giù in dela mason a regulà i vacch: scendere nella stalla ad accudire le mucche.. locale di servizio mason del fee, dela föia, di legn ...: fienile, pagliaio, legnaia ..... Sillabazione: ma | són. Pronuncia: IPA: /ma'zõ/, /ma'zu/ . Etimologia / Derivazione: dal latino mansio, abitazione, soggiorno, dal verbo manere, soggiornare .