Ness: ci sarebbe un mostro

: Il mostro di Loch Ness (in lingua inglese: Loch Ness Monster, in gaelico scozzese: Uilebheist Loch Nis), familiarmente Nessie, è la creatura che secondo una leggenda abiterebbe nel Loch Ness, in Scozia. Non esiste alcuna prova dell'esistenza del cosiddetto "mostro" e, nonostante lo svolgimento di ricerche scientifiche nel lago, tutti i tentativi di trovare tracce della creatura o spiegazioni del mito sono falliti, e le presunte immagini fotografiche del "mostro" si sono rivelate false o comunque prive di valore scientifico.

Inglese: Sostantivo: loch . (Scozia) lago. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it".