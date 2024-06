negazione russa

: Ha rappresentato i Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 2024 con la canzone Europapa; tuttavia, dopo la qualificazione dalla semifinale, è stato squalificato dalla partecipazione alla serata finale dopo esser stato accusato di aver rivolto minacce ad un membro del team di produzione del concorso. Joost Klein, noto anche come Joost e, in passato, come EenhoornJoost (Leeuwarden, 10 novembre 1997), è un rapper, scrittore ed ex youtuber olandese.

Olandese: Avverbio: niet . non.