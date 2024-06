Il Neeson di Schindler s List

: William John Neeson, detto Liam, OBE (IPA: [lim 'nisn]; Ballymena, 7 giugno 1952), è un attore britannico. Vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 53ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per la sua interpretazione in Michael Collins, è stato candidato all'Oscar al miglior attore nel 1994 per la sua interpretazione di Oskar Schindler in Schindler's List - La lista di Schindler di Steven Spielberg.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: poliammidi f pl . plurale di poliammide. Sillabazione: po | liam | mì | di. Etimologia / Derivazione: vedi poliammide .