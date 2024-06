La Nazionale nelle sigle olimpiche

Latino: Avverbio: ita . così, in tal modo, in tale maniera quo te, si ita est, salvum venisse gaudeo - mi rallegro che tu sia giunto sano e salvo, se così è (Cicerone, Epistulae ad Atticum, liber VI, V, 1). sed qui istuc credam ita esse mihi dici velim - ma voglio che mi sia detto perché dovrei credere che ciò sia così (Terenzio, Phormio, V, 855).. (introduce una la prima pare di una consecutiva, in correlazione con ut) così (da), così tanto (da), fino al punto (di) ne istius quidem laudis ita sum cupidus, ut aliis eam praereptam velim - e non sono certo così desideroso di codesta lode, da volere che essa sia strappata ad altri (Cicerone, Pro Roscio Amerino, 2).