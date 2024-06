Musica basata sull improvvisazione

: I primi musicisti suonavano musica a orecchio e le orchestre pionieristiche a New Orleans erano chiamate ragtime bands. Inizialmente aveva la forma di "canzoni di lavoro" (work songs) nelle piantagioni e durante la costruzione di ferrovie e strade negli Stati Uniti e serviva a ritmare e coordinare i movimenti (il ritmo era binario). Il jazz, raramente italianizzato in giazz, è un genere musicale nato agli inizi del XX secolo come evoluzione di forme musicali già utilizzate dagli schiavi afroamericani.

Italiano: Aggettivo: jazz . (forestierismo) (musica) di genere musicale nato negli Stati Uniti all'inizio del ventesimo secolo, derivato dall'unione di elementi vocali e strumentali afroamericani ed europei big band jazz. musica jazz. orchestra jazz.. Sostantivo: jazz ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (musica) genere musicale nato negli Stati Uniti all'inizio del ventesimo secolo, derivato dall'unione di elementi vocali e strumentali afroamericani ed europei.