Fa muovere l automobile

: ), tipicamente impiegato in ambito applicativo con finalità di propulsione per veicoli di vario tipo. Il motore è un dispositivo capace di trasformare una sorgente di energia, che può essere in forma chimica (in presenza di un combustibile), elettrica o termica, in un'energia meccanica o lavoro meccanico continui (i dispositivi capaci di questa trasformazione in modo impulsivo e discontinuo sono detti attuatori; muscoli piezoelettrici, elettrovalvole, relè ecc.

Italiano: Aggettivo: motore m sing . in grado di procurare un moto un movimento da cui deriva. Sostantivo: motore ( approfondimento) m (pl.: motori) . (tecnologia) macchina in grado di trasformare energia in lavoro oppure in energia meccanica. in particolare congegno che trasforma la combustione di un carburante in energia meccanica per far muovere un mezzo di trasporto il motore del camion, della moto, dell'auto, dell'aeroplano, della nave.