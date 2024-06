Un motore di ricerca sul web

: La maggioranza dei servizi sono disponibili in venti lingue e la struttura è localizzata in venticinque nazioni. Conosciuto principalmente per la sua funzione di motore di ricerca, offre anche molti altri servizi rivolti alla comunicazione (mail, messenger e chat) e grazie a partenariati si propone anche nel mercato dei media. Yahoo! è un portale web di servizi Internet rivolto al mondo business e consumer, fondato nel 1994 da David Filo e Jerry Yang, allora studenti presso la Stanford University.

