Li morde l insofferente

: . Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui vengono azionati (freno a mano o a pedale), sia in base al principio di funzionamento (freni meccanici, idraulici, aerodinamici, elettrici e pneumatici).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: freni m pl . (meccanica) plurale di freno. Voce verbale: freni . seconda persona singolare dell'indicativo presente di frenare. prima persona singolare del congiuntivo presente di frenare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di frenare. terza persona singolare del congiuntivo presente di frenare. terza persona singolare dell'imperativo presente di frenare.