La montagna di Zermatt

: AFI: [sv~]; Matterhorn in tedesco; Gran Becca in patois valdostano; Matterhòre in Greschòneytitsch) è una montagna delle Alpi alta 4478 m s. , settima vetta e terza montagna italiana per altitudine, situata nelle Alpi Centrali (Alpi Pennine - Alpi del Weisshorn e del Cervino - catena Catena Bouquetins-Cervino) lungo il confine tra Italia e Svizzera (a ovest del massiccio del Monte Rosa, a est del Grand Combin e a sud-ovest del Massiccio del Mischabel). l. Il Cervino (Cervin in francese, pron. m.

Sostantivo: vetta f sing (pl.: vette). (geografia) cima, sommità, apice, specifico di monte o rilievo geografico sulla vetta del Cervino. anche riferito a ciò che è in evidenza, che è sopra (metaforicamente e non), in un posto privilegiato il concorrente era in vetta alla classifica. (araldica) colle: sommità di un monte. Sillabazione: vét | ta. Pronuncia: IPA: /'vetta/