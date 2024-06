Molli e dolci

: Normalmente, i veicoli costruiti per essere utilizzati su un determinato lato della strada presentano la postazione del conducente situata sul lato opposto; ciò determina che nei mezzi che tengono la destra, il volante si trovi a sinistra e viceversa. Con "mano da tenere" (comunemente detto anche senso di marcia o lato di guida) si indica su quale lato della strada i mezzi di trasporto debbano mantenersi durante la circolazione e il percorso, secondo quanto imposto dal codice della strada vigente in un determinato Stato o in particolari circostanze.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: teneri m plur . maschile plurale di tenero. Sillabazione: tè | ne | ri. Pronuncia: IPA: /'tneri/ . Etimologia / Derivazione: vedi tenero . Sinonimi: soffici, morbidi, cedevoli, molli, malleabili, pieghevoli. freschi, delicati, giovani. (senso figurato) dolci, affettuosi, sensibili, amorevoli, miti, pietosi, compassionevoli, premurosi, sentimentali, romantici.