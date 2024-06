Le molestie perseguite dalla legge

: Lo stalking (IPA: /'stolking/ in italiano, /'stk/ in inglese) è costituito da una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo ossessionato, detto stalker, che affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana. Il termine stalking, e quindi stalker, deriva dal verbo to stalk, ossia "camminare con circospezione", "camminare furtivamente", "colui che cammina in modo furtivo" indicante anche il "cacciatore in agguato".

Italiano: Sostantivo: stalking ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (diritto) azione propria di chi molesta ossessivamente una persona con pedinamenti, appostamenti, telefonate o altre intrusioni nella vita privata. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dall'inglese (to) stalk cioè "avanzare furtivamente", "avvicinarsi in silenzio" .