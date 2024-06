In modo ingannevole

: Soprannominato CR7 per via del numero di maglia che lo ha contraddistinto per gran parte della sua carriera, è ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo (pronuncia portoghese [k'tjnu u'nadu]; Funchal, 5 febbraio 1985), è un calciatore portoghese, attaccante dell'Al-Nassr e della nazionale portoghese, di cui è capitano e con cui è diventato campione d'Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

Italiano: Avverbio: fraudolentemente . in modo fraudolento, con frode. Sillabazione: frau | do | len | te | mén | te. Etimologia / Derivazione: composto dall'aggettivo fraudolento e dal suffisso -mente .