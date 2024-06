La mitica sorella di Atropo e Cloto

: Lachesi era la Moira che svolgeva sul fuso il filo della vita, distribuiva la quantità di vita a ogni umano e vi decideva il destino. Nella mitologia non è univoco di chi fossero figlie le tre Moire: secondo una versione erano figlie della Notte, secondo un'altra, di Temi e Zeus, mentre Platone nel Mito di Er le considera come figlie di Ananke, la Necessità. Làchesi (in greco antico: es, Làchesis), nella religione greca antica, è una delle tre Moire (Parche), divinità che decidevano il destino di tutti, sia uomini sia dei. Infatti l'etimologia del suo nome risale al verbo a, che significa "ricevo in sorte".

Italiano: Aggettivo, forma flessa: parca f pl . femminile di parco. Sostantivo: parca ( approfondimento) f sing (pl.: parche) . (mitologia) ciascuna delle tre dee Cloto, Lachesi e Atropo che sovraintendevano alla sorte degli uomini. (senso figurato) (letterario) la morte. Sillabazione: pàr | ca. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi parco. (mitologia) dal latino Parchae. Sinonimi: equilibrata, misurata, moderata, controllata, sobria, regolata, contenuta, frugale, morigerata.