misterioso

: 1 (maggio 1984). . 1 (luglio 1985), creato da Jim Shooter (testi) e Al Milgrom (disegni). L'Arcano (Beyonder) è un personaggio dei fumetti creato da Jim Shooter (testi) e Mike Zeck (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Marvel Super-Heroes: Secret Wars n. In seguito è riapparso in Secret Wars II n.

Italiano: Aggettivo: arcano m sing . che non si può comprendere. (senso figurato) (per estensione) lontanissimo. (raro) antichissimo, al di là di qualsiasi datazione. Sostantivo: arcano m sing . primordio. (gergale) essenza, verità recondita. (per estensione) segreto recondito svelato l’arcano.. (raro) Dio. Sillabazione: ar | cà | no. Pronuncia: IPA: /ar'kano/ . Etimologia / Derivazione: dal latino arcanus cioè "nascosto, che nasconde" .